الانتهاء من تسجيل إحداثيات 3 مواقع لإقامة محطات الطاقة الشمسية بالفرافرة‎

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد من تسجيل إحداثيات مواقع إقامة 3 محطات للطاقة الشمسية بمركزالفرافرة .

وقال محمد الصعيدي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة إن الإدارة الهندسية بالمركز انتهت من الأعمال الهندسية والمساحية للمواقع لإقامة محطات توليد طاقة كهربية تمهيدا لتسليمها لوزارة الكهرباء لطرح المناقصة العامة للشركات العاملة في هذا المجال، للبدء في تنفيذ مشروع إنارة مركز الفرافرة.

وأضاف ان الإدارة تمكنت من تخصيص 1500 مترا مربعا لإقامة محطة بمدينة الفرافرة لإنتاج 3 ميجاوات من التيار الكهربي لإنارة المدينة وقري اللواء صبيح والنهضة إضافة تخصيص 1500 مترا مربع اخري لإقامة وحدة طاقة شمسية لإنتاج 1,5 ميجاوات من التيار الكهربي، وتخصيص 500 مترا مربعا آخري بقرية أبومنقار لإقامة وحدة طاقة شمسية لإنتاج 0,5 ميجاوات لإنارة القرية.