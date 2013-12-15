لقطة المباراة - النني يهدر فرصة سهلة .. ترتد بهدف للوزيرن

أهدر محمد النني لاعب الوسط المصري المحترف في صفوف بازل فرصة تسجيل أول أهدافه مع بطل سويسرا، ارتدت بهدف للوزيرن خلال مواجهة الفريقين بالدوري.

ففي الدقيقة 26 من انفراد لجيوفاني سيو يصده حارس لوزيرن ترتد الكرة للنني بدون أي ضغط أمام المرمى، ولكنه سدد بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء.

وارتدت الكرة بهجمة عكسية للوزيرن، من كرة عرضية حولها أليان وايس بالرأس في شباك يان سومير معلنا التقدم.

ويعد النني هو المصري الوحيد الي شارك أساسيا في المباراة ، في حين يجلس محمد صلاح على مقاعد بازل، ومحمود عبد المنعم "كهربا" على دكة لوزيرن.

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