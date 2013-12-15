الببلاوي: البرادعي اعترض على فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في اجتماع "الدفاع الوطني"

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزارء، إنه لا يريد إدانة الدكتور محمد البرادعي؛ بسبب استقالته من منصبه، كنائب لرئيس الجمهورية؛ لأنه لديه رؤية مختلفة، وتابع "لا داعي أن نحمله أكثر من ذلك، فهو اتخذ القرار الذي يتفق مع رؤيته".

وأضاف الببلاوي، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن موقف البرادعي لم يساهم في عمليات الابتزاز للدولة، لكن الإخوان هم من استغلوا هذا الموقف للإساءة للحكومة، مؤكدا أن البرادعي كان يعلم بخطة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، موضحا أن البرادعي كان حاضرا لاجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي اتخذ فيه قرار الفض، منوها بأن البرادعي أبدى رفضه في ذلك الاجتماع لفض الاعتصامين.

وتابع "أدعو المصريين لعدم التخوين لأن الكل يخطئ ويصيب، والبرادعي معروف بموافقه، وهذا لا يعني أنه سيء النية".