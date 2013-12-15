منى مينا تهنئ الأطباء بالفوز على الإخوان بانتخابات التجديد النصفي للنقابة

كتب : جهاد أحمد السبت 14-12-2013 21:59

توجهت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو تيار الاستقلال بنقابة الأطباء، بالشكر لجميع الأطباء الذين توافدوا بالآلاف أمس في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، واستطاعوا استعادة النقابة من الإخوان المسلمين، مؤكدة تحسن نتائج تيار الاستقلال في الانتخابات النقابية عما كانت عليه منذ عامين.

وأكدت مينا، خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار"، أن من حق الأطباء المصريين أن يكون لديهم نقابة مهنية تبحث في مشاكلهم وترفع مستوى الخدمات لهم، مؤكدة أن المسؤولية الملقاة الآن على عاتق تيار الاستقلال كبيرة وتحتاج إلى دعم جميع الأطباء بالمشاركة والمساءلة في حالة الخطأ.

وعن خسارة تيار الاستقلال للمنافسة في الفيوم، أكدت مينا أن التيار لم يدفع بمرشحين في المحافظة، ومن ثم فاز الإخوان بالتزكية.