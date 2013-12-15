جابر نصار: الدستور الجديد جعل المسؤولين "عراة" أمام الشعب وتسهل مساءلتهم

كتب : جهاد أحمد السبت 14-12-2013 22:50

قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الدستور الجديد من أفضل الدساتير في تاريخ مصر، لأنه اهتم بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المصريين، مؤكدا أنه أول دستور مصري يذكر المهمشين في الوطن، الذين يعيشون على هامش دفتر الأحوال، مثل المعاقين.

وتوقع نصار، خلال لقائه بالإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار"، كثافة تصويتية غير مسبوقة في الاستفتاء على الدستور، وأكد ثقته من موافقة المصريين عليه، لأن هذا الدستور جاء في لحظة تاريخية زادت فيها جراح الوطن.

وشدد نصار على أن الدستور جعل المسؤولين "عراة أمام الشعب" لأنه ألزمهم بتقديم تقرير للذمة المالية قبل تولي المنصب، وكل عام بعد تولي المنصب، إضافة لوجوب نشره في الجريدة الرسمية، ما سيجعل المسؤولين في مساءلة مستمرة من الشعب.

وأشار نصار إلى أن الدستور الجديد سيعيد للطبقة الوسطى وضعها في المجتمع، بخاصة بعد انهيارها خلال الـ20 سنة الماضية وما أدى إلى انهيار مصر في الفترة الماضية.