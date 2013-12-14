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فولفسبورج يقترب من المربع الذهبي بعد إسقاط شتوتجارت بثلاثية

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فولفسبورج يقترب من المربع الذهبي بعد إسقاط شتوتجارت بثلاثية فولفسبورج يقترب من المربع الذهبي بعد إسقاط شتوتجارت بثلاثية

فولفسبورج – أرشيفية

 

فاز فولفسبورج اليوم مساء السبت على شتوتجارت 3-1 ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح السويسري من أصول إسبانية ريكاردو رودريجيز التسجيل لأصحاب ملعب فوكسفاجن أرينا قبل سبع دقائق على ختام الشوط الأول.

وأضاف البرازيلي دييجو ريباس الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 53، رغم الهجمات الخطرة للضيوف قبل الهدف بغية التعادل.

لكن شتوتجارت قلص الفارق من خلال تيمو وارنير بعد حلول ساعة على المباراة.

وتم تبديل اللاعب البرازيلي في الدقيقة 70 بالكرواتي إيفان بيريسيتش الذي سجل الهدف الثالث لفولفسبورج في الدقيقة 79، الذي لم يخسر منذ ثماني جولات.

وبهذا يعزز فولفسبورج احتلاله للمركز الخامس برصيد 29 نقطة، ليبقى على بعد ثلاث نقاط من صاحب المركز الرابع، بروسيا مونشنجلادباخ، مقابل 19 نقطة لشتوتجارت في الترتيب العاشر.

وكالات

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