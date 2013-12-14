الإعلان عن تدشين حزب “حماة مصر” بحضور شخصيات سياسية وحزبية

إنتهت منذ قليل مراسم إحتفالية إشهار حزب “حماة مصر” بقاعة المؤتمرات وسط حضور كبير من رجال الدولة ، وذلك بحضور العديد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين و الشخصيات العامة والسياسية والحزبية ورموز دينية ومسيحية وشبابية.

من جانبه قال اللواء محمد الغباشي ، الخبير العسكري وأمين الإعلام بحزب “حماة مصر” :”إنه تم إقرار الموافقة على الحزب من جانب لجنة شؤون الأحزاب”، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تثنى لهم عمل حفل إشهاره والإعلان عن تدشينه.

وأضاف الغباشى أن الحزب يسعى إلى الحفاظ على مدنية الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم مشروعات قومية تعمل لصالح البلاد فى أكثرمن مجال.

وتابع أمين الإعلام بالحزب قائلاً :”إنه مشروع حقيقي له خطة وأسس ومراحل تنفيذية وواقعية فضلاً عن برامج أخرى موازية تتعلق بالمجتمع والوضع الاقتصادي والمرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة”، مؤكداً أن الحزب مدني.