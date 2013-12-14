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وفد من الكونجرس الأمريكي يصل القاهرة في زيارة يومين.. ويلتقي «منصور» الأحد

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وفد من الكونجرس الأمريكي يصل القاهرة في زيارة يومين.. ويلتقي «منصور» الأحد وفد من الكونجرس الأمريكي يصل القاهرة في زيارة يومين.. ويلتقي «منصور» الأحد
وصل إلى القاهرة، مساء السبت، وفد من الكونجرس الأمريكي يضم 3 من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري هم ستيف كينج عن ولاية أيوا، والنائبة ميشيل باكمان عن ولاية مينسوتا، وليوى جوميرت عن ولاية تكساس، في زيارة لمصر تستغرق يومين.من المقرر أن يستقبل الرئيس عدلي منصور، الوفد الأمريكي، الأحد، بحضور دافيد ساترفيلد، القائم بأعمال السفير الأمريكي.يذكر أن الوفد الأمريكي زار في أوائل شهر سبتمبر الماضي ضمن وفد مكون من 8 أعضاء بالكونجرس، والتقوا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

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