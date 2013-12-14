بالفيديو - نيمار يواصل التألق ويقود برشلونة لفوز صعب على فياريال

قاد البرازيلي نيمار فريقه برشلونة لتحقيق فوز صعب على ضيفه فياريال بهدفين سجلهما بنفسه مقابل هدف للغواصات في المباراة التي أقيمت يوم السبت بالجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وسجل نيمار هدفه الخامس مع الفريق الكاتالوني خلال 3 أيام فقط بعد الهاتريك الذي سجله في شباك سيلتك بدوري الأبطال.

وافتتح نيمار أهداف المباراة في الدقيقة 30 من ضربة جزاء نفذها بطريقة رائعة، إلا أن موساشيو عادل النتيجة في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني بعد أن قابل ركنية من الناحية اليسرى برأسه داخل شباك بينتو.

واستطاع نيمار تسجيل هدف الفوز بعد أن حول بينية أليكسيس سانشيز داخل الشباك في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 43 نقطة مواصلا تربعه على القمة بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد الذي لم يخض مباراته هذا الأسبوع.

شاهد أهداف المباراة