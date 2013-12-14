حكومة «غزة»: 64 مليون دولار خسائر القطاع بسبب الطقس

قال وزير الأشغال العامة والإسكان بالحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، يوسف الغريز، إن المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، خلّف خسائر مادية بقيمة 64 مليون دولار، مؤكدا نجاح طواقم الإنقاذ في السيطرة على آثاره رغم قلة الإمكانات جراء استمرار الحصار الإسرائيلي . وأوضح «الغريز»، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الإعلام بغزة، السبت، أن كميات الأمطار التي هطلت على القطاع خلال الأيام الأربعة الماضية بلغت 300 مليون متر مكعب، أي ما يمثل 85% من قيمة المعدل السنوي للأمطار، في حين وصلت سرعة الرياح إلى 70 كم/س، بشكل يفوق قدرة الأجهزة العاملة لانعدام الموارد اللازمة لذلك . وأشار إلى أن ما زاد الأزمة وفاقمها، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح السدود المقامة على الحدود مع قطاع غزة، مما أدى إلى فيضان وادي غزة، ووادي السلقا، ووادي بيت حانون؛ الأمر الذي أدى إلى غرق مناطق سكنية بأكملها . وأوضح أن المنخفض أسفر عن خسائر كبيرة لحقت بجميع القطاعات الحيوية، ووفاة أحد المواطنين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي واختناقه بسبب قيامه بالتدفئة على الحطب في مكان مغلق، إضافة لإصابة 96 مواطنا منها 5 إصابات في حالة الخطر، كما تعذر الوصول لبعض المستشفيات بسبب الضرر الكبير الذي لحق بها جراء المنخفض . وعن تفاصيل الخسائر التي خلفها المنخفض الجوي، ذكر «الغريز» أن عدد الأسر التي نزحت من منازلها بلغ نحو 7 آلاف أسرة، أي ما يعادل 42 ألف فرد، تم إيواء أكثر من 900 أسرة منها في 19 مركز إيواء، فيما توجه باقي الأسر لمنازل الأقارب والأصدقاء . وأضاف أن تقديرات المنازل التي تعرضت للغرق بلغت ما يزيد على 300.3 وحدة سكنية، وتضرر نحو ألف وحدة سكنية بأضرار إنشائية متفرقة، كما تقدر الخسائر المادية لتلك الوحدات بين تدمير الأثاث وإعادة تأهيلها إنشائيا بحوالي 40 مليون دولار، مشيرا إلى أن أضرار قطاع البنية التحتية والطرق بلغت 12 مليون دولار، متمثلة بشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والاتصالات . وتابع: فيما يخص القطاع الصناعي والتجاري، فقد قدر عدد المحال التجارية والمنشآت الصناعية التي تعرضت للأضرار قرابة ألف منشأة، حيث قدرت خسائرها بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، أما خسائر القطاع الزراعي فبلغت 7 ملايين دولار؛ جراء نفوق آلاف الدواجن وتضرر الثروة الحيوانية والسمكية والإنتاج النباتي . وذكر أن خسائر قطاع النقل والمواصلات بلغت نحو 2 مليون دولار، تمثلت بغرق ما يزيد على 200 مركبة، وتضرر كاسر الأمواج بميناء الصيادين.

شبكةعيونالإخبارية

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