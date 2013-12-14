الحزب الحاكم بالسودان يعتزم إطلاق "وثيقة تاريخية" تشمل إصلاحات سياسية

أعلن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، مساء السبت، عزمه تأسيس "وثيقة تاريخية" تنص على إجراء إصلاحات سياسية شاملة، ومحاربة الفساد، وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وقالت القيادية فى الحزب، سامية أحمد محمد فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المكتب القيادى (أعلى هيئة تنفيذية للحزب)، الذى استمر أكثر من 4 ساعات اليوم السبت، إن الوثيقة التى ستطبق مطلع العام المقبل، تهدف إلى تطوير البيئة السياسية.

وأوضحت القيادية فى الحزب أن رؤية حزبها للوثيقة، "ليس باعتباره حزبا يريد أن يحكم، بل يتطلع إلى تهيئة البيئة السياسية، وكفالة الاستقرار والحريات والحقوق وبناء الاقتصاد".

وأشارت سامية إلى أن اجتماع المكتب القيادى ناقش 11 تحديا يواجه الحزب الحاكم، وأبرزها " تدهور الاقتصاد، والعلاقات الخارجية، ومحاربة الفساد، وتطوير الخدمة المدنية والدستور، وترسيخ السلام وإنهاء الحرب".

من جانبه، قال القيادى فى الحزب، أمين حسن عمر، إن الهدف من تأسيس "الوثيقة التاريخية"، التوافق مع التعديلات الحكومية والحزبية التى أقرها الحزب الحاكم مؤخراً، والاستعداد للانتخابات المزمع عقدها فى 2015، والنص على إجراء إصلاحات شاملة، ومحاربة الفساد.