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"اتحاد المستثمرين" يدعو رؤساء الجمعيات للمشاركة بالاستفتاء

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"اتحاد المستثمرين" يدعو رؤساء الجمعيات للمشاركة بالاستفتاء "اتحاد المستثمرين" يدعو رؤساء الجمعيات للمشاركة بالاستفتاء

طالب الاتحاد المصرى لـ"جمعيات المستثمرين"، برئاسة محمد فريد خميس، كافة جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع، للمشاركة فى الاستفتاء المقبل على الدستور الجديد والموافقة عليه، والذى من المقرر إجرائه يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل.

وقال الاتحاد، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقده، إن المشاركة فى الدستور الجديد يعد جزءا من المسئولية التاريخية على كافة المصريين، واستكمالا لمسيرة الديمقراطية.

ودعا الاتحاد كافة رؤساء جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية، والتى تضم أكثر من 8 ملايين عامل، إلى دعوة عمالهم للمشاركة بشكل إيجابى فى الاستفتاء والموافقة عليه.

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مصر 365