جمعية "شباب الخير" توزع 100 بطانية على الأسر المحتاجة بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله السبت 14-12-2013 21:16

وزعت جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بتوزيع بطاطين من جمعية شباب الخير مع دخول فصل الشتاء، وتصاعد موجة البرد القارس، أكثر من 100 بطانية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في عدد من القرى.

وقال الدكتور أحمد عيد، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية وزعت هذا العدد من البطاطين على المحتاجين في قرى الصوافنة ونوارة وإسحق ومحمد صالح، وإن هذا النشاط يأتي في أيام يشتد فيها البرد وتتساقط الأمطار ولا يجد الفقراء مأوى أو غطاء يحميهم من شدة البرد، وأشار إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة التكافل الاجتماعي التي تتبناها الجمعية.