أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

جمعية "شباب الخير" توزع 100 بطانية على الأسر المحتاجة بالفيوم

Google+ Print
جمعية "شباب الخير" توزع 100 بطانية على الأسر المحتاجة بالفيوم جمعية "شباب الخير" توزع 100 بطانية على الأسر المحتاجة بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله السبت 14-12-2013 21:16

وزعت جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بتوزيع بطاطين من جمعية شباب الخير مع دخول فصل الشتاء، وتصاعد موجة البرد القارس، أكثر من 100 بطانية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في عدد من القرى.

وقال الدكتور أحمد عيد، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية وزعت هذا العدد من البطاطين على المحتاجين في قرى الصوافنة ونوارة وإسحق ومحمد صالح، وإن هذا النشاط يأتي في أيام يشتد فيها البرد وتتساقط الأمطار ولا يجد الفقراء مأوى أو غطاء يحميهم من شدة البرد، وأشار إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن أنشطة التكافل الاجتماعي التي تتبناها الجمعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم