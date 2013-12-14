انهيارات فى البنية التحتية لبلدة "سلوان" بالقدس بسبب تراكم الثلوج

أسفرت الثلوج المتراكمة جراء موجة الطقس السيئ بالقدس المحتلة، اليوم السبت، عن حدوث انهيارات فى البنية التحتية لبلدة سلوان الواقعة جنوب الحرم القدسى، وتشققات فى عشرات المنازل.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن تدفق المياه إلى المصلى المروانى بمحاذاة المسجد الأقصى، فيما شهد حى القرمى بالبلدة القديمة فى القدس تسربا للمياه إلى المحال التجارية والعديد من المنازل وسط تقاعس لبلدية القدس حيال تداعيات الأحوال الجوية العاصفة التى تمر بها المنطقة.

كانت انهيارات ترابية خطيرة قد وقعت أمس فى حى عين اللوزة ببلدة سلوان، كما ازدادت رقعة التشققات والانهيارات الأرضية فى حى وادى حلوة، بسبب تراكم الثلوج الكثيفة التى تساقطت على الأراضى الفلسطينية، خاصة فى مدينة القدس، وذكر مركز معلومات وادى حلوة- فى بيان صحفى الليلة- أن موسم الأمطار والثلوج على القدس يكشف مدى الضرر الذى تلحقه الحفريات الإسرائيلية بالمنطقة.