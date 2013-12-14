أوزيل يعتذر لجماهير أرسنال: كنت حزينا من النتيجة

اعتذر ميسوت أوزيل صانع ألعاب أرسنال لجماهيره بعدما رفض التوجه لتحيتهم عقب خسارة المدفعجية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 6-3 في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وكان الألماني بيير ميرتساكر قائد أرسنال قد توجه لأوزيل عقب المباراة وعنفه بشدة ولكن زميله توجه نحو غرف خلع الملابس.

وقال أوزيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook): "آسف لعدم تحية الجماهير في نهاية المباراة!"

وتابع "كنتم رائعين بالنسبة لي، وأعلم أنكم سافرتم مسافة طويلة وأنفقتم أموالا لدعمنا".

وأقيم اللقاء على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، وشارك أوزيل في اللقاء وصنع الهدف الأول لثيو والكوت.

وأضاف "كنت في ضيق من النتيجة، وأعلم أنه من المفترض أن أتوجه إليكم لأشكركم وأعلم أنه تقليد متبع في أرسنال سواء فزنا او خسرنا أو تعادلنا".