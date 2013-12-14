ميسي يخسر جائزة أفضل رياضي في الأرجنتين لصالح ديل بوترو

بوينوس آيرس (إفي): تفوق لاعب التنس خوان مارتين ديل بوترو على نجم كرة القدم ليونيل ميسي وحصد لقب أفضل رياضي في الأرجنتين لعام 2013.

وأنهى ديل بوترو عام 2013 في المركز الخامس عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، وقدم مباريات كبيرة أمام عمالقة اللعبة.

وصرح ديل بوترو عقب تسلمه الجائزة التي تمنحها صحيفة (كلارين) المحلية، على حساب المرشح دائما ميسي مهاجم برشلونة الإسباني "إنني سعيد للغاية للفوز بهذه الجائزة. قدمت عاما أكثر من رائع، وأفضل مما كنت أتوقعه".

وتوج ديل بوترو هذا العام بأربع بطولات: روتردام وواشنطن وطوكيو وبازل، كما بلغ نهائي بطولتي إنديان ويلز وشنغهاي للأساتذة، ونصف نهائي سينسيناتي وويمبلدون.

وتعهد ديل بوترو (25 عاما) بمواصلة الكفاح خلال العام القادم للصعود ضمن أفضل ثلاثة لاعبين تنس في العالم.

واختير ميسي (26 عاما) ضمن التصفيات النهائية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم العالم لعام 2013 مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي فرانك ريبيري.

وسبق وحصد ميسي الجائزة خلال الأعوام الأربعة الماضية، لكنه يتعافى حاليا من إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى أبعدته عن الملاعب لنهاية العام.