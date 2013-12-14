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مصادر بالداخلية: حملة أمنية على بلطجية الإخوان تحسبا لإفساد الاستفتاء

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مصادر بالداخلية: حملة أمنية على بلطجية الإخوان تحسبا لإفساد الاستفتاء مصادر بالداخلية: حملة أمنية على بلطجية الإخوان تحسبا لإفساد الاستفتاء

الداخلية

علمت “ONA” من مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، أن هناك تعليمات لقوات الشرطة، بالإستمرار فى مداهمة العناصر الخطرة والمسلحة، للقبض عليهم، خاصةً بعد أن وردت معلومات بأن عناصر من الإخوان، تنوى الاستعانة ببعض البلطجية لإفساد عملية التصويت على الإستفتاء, والزج بهم فى الشوارع لإرهاب المواطنين.

وأكد مصدر أمنى، أن عمليات المداهمة والمطاردة مازالت مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية على علم ودراية بالمحرضين والممولين، الذين يتم القبض عليهم يومياً، مشيراً إلى أن عملية التصويت على الدستور المقبلة ستكون عرساً ديمقراطياً، وأن قوات الجيش والشرطة لن تترك أحد يعكر صفوها.

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أونا