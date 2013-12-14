مقتل 5 في هجوم بقنبلة على سيارة ركاب في العاصمة الكينية

قتل 5 أشخاص، وأصيب عدد آخر، السبت، في هجوم بقنبلة على سيارة ركاب، في العاصمة «نيروبي».

وقال شهود العيان، إن شخصا مجهولا قام بإلقاء قنبلة يدوية، على حافلة ركاب، في حي «إسلي» المعروف بأغلبية سكانه الصوماليين، أدى انفجارها إلى سقوط 5 قتلى، وإصابة آخرين من ركاب الحافلة لم يتم التعرف فورا على عددهم، فيما لاذ المهاجم بالفرار

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة وصلت إلى المكان، في الوقت الذي هرب فيه بعض الأهالي من منازلهم، خوفا من حملة اعتقالات من المتوقع أن تشرع فيها الشرطة الكينية

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، حتى الآن.

كان شخصان قد قتلا وأصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين، بوقت سابق السبت، في انفجارين بسوق مزدحم بمدينة «واجير»، شمال شرقي كينيا، بحسب شهود عيان

وتبنت حركة «الشباب»، قتل 8 من عناصر الشرطة الكينية في كمين مسلح نصبه مقاتلوها للقوات الكينية، الثلاثاء الماضي، في بلدة حدودية داخل أراضيها، غير أن شرطة كينيا نفت الأمر، قائلة إن 4 من جنودها فقط قتلوا، وأن اثنين آخرين مفقودان