مقتل 5 في هجوم بقنبلة على سيارة ركاب في العاصمة الكينية

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«مجلس الوزراء»: «الببلاوي» أصدر تعليمات للوزراء المختصين للتعامل مع الأمطار
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"النقض" تقبل طعن "عز" وإعادة محاكمته بتهم "التربح وإهدار المال العام"
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الرئاسة: الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير
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حسام عيسى: لدينا جيش عظيم وشرطة قوية.. والدستور «طيب للغاية»
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استئناف "الملاحة" بموانئ البحر الأحمر بعد توقفها 3 أيام بسبب الطقس
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تأجيل محاكمة "مبارك" إلى جلسة الغد لسماع شهادة سامي عنان
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«التموين»: لا إلغاء لدعم البوتاجاز أو السلع.. وسعر الخبز «خط أحمر»
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«قوى ثورية» تنظّم مسيرة «دون تصريح» إلى «مجلس الوزراء» في الذكرى الثانية لأحداثه
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«منصور»: أدعو من كانت لهم آراء مختلفة إلى التوقف عن السعي وراء أوهام
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الرئيس يمنح «حجازي وحجاب وداوود عبدالسيد» وسام العلوم والفنون
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«الصحة» توافق على تسجيل عقار جديد لعلاج «السكتة الدماغية» لمرضى «الرجفان الأذيني»
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قرار جمهوري بدعوة الناخبين لـ«استفتاء الدستور» يومي 14 و 15 يناير
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«العليا للانتخابات»: منحنا 6 منظمات أجنبية فقط تصاريح لـ«مراقبة استفتاء الدستور»
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«الإدارية العليا»: للنيابة الإدارية إحالة الموظف لـ«التأديبية» بطلب من «العامة»
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نقل مجندين من مصابي «معسكر الإسماعيلية» إلى المركز الطبي العالمي
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السبت 14 ديسمبر 2013 19:28
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