غاز بروم الروسية تبلغ مصر عدم توافر كميات للغاز هذا الشتاء

قال مسئول بارز فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، الحكومية، إن شركة غاز بروم الروسية أبلغت مصر بعدم توافر كميات غاز مسال للبيع فى شهور فصل الشتاء الجارى.

وأضاف مسئول إيجاس فى تصريحات لوكالة الأناضول اليوم السبت، "الشركة الروسية أوضحت للوفد المصرى الذى عقد اجتماع معها مطلع الشهر الجارى أنه يمكن فتح الباب لتوريد غاز مسال لمصر من محطة سخالين (أقصى شرق روسيا) لكن ليس فى هذا الشتاء".

وتتفاوض الشركة القابضة للغازات فى مصر مع غاز بروم الروسية على شراء 13 شحنة غاز مسال تقدر بـ30 مليار قدم مكعب قابلة للزيادة لتوريدها لعملاء شركتى بى جى وغاز دى فرانس.

وقال المسئول، والذى فضل حجب هويته، إن الجانب المصرى يبحث عرضا مقدما من شركة غاز بروم من حيث الأسعار والكميات المتاح شراؤها بدءا من مايو المقبل.

وأضاف "سنقوم بتوريد هذه الكميات فى حال التعاقد عليها مع غاز بروم لعملاء شركتى بى جى وغاز دى فرانس فى شرق آسيا مما يخفض من تكلفة شرائها".

وطبقا للاتفاق المبرم بين إيجاس وبريتش غاز ماركتينج وغاز دى فراس فإن مصر حصلت على 18 شحنة قامت برد 5 شحنات منها من هدية منحتها قطر للغاز للجانب المصرى فى يونيو الماضى وتبقى ملزمة برد الشحنات الـ 13 المتبقية.

وتعانى مصر نقصا فى الغاز يبلغ نحو مليار قدم مكعب يوميا حيث زاد الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى ليصل إلى 39. 36 ألف طن مكافئ، ما يوازى 6.7 مليار قدم مكعب.

وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق فى اتصال مع وكالة الأناضول اليوم، "الطلب الأروربى على الغاز الروسى فى الشتاء يجعل من الصعب على غاز بروم تلبية تعاقدات خارجية دون اتفاق مسبق".

وأضاف " الروس يحصلون على عائدات مجزية للغاية من بيع الغاز الطبيعى عبر الأنابيب فى دول أوروبا".

وتنتج غاز بروم 64 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز أى 11 مرة من إنتاج مصر اليومى، وتقوم مصر بإنتاج غاز يبلغ 5.4 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث توجه 85% من هذه الكميات للسوق المحلى، فيما يتم توجيه 800 مليون قدم مكعب يومياً لمصنع الإسالة فى إدكو بدمياط، وعقد التصدير للأردن.