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"إنبى" تشارك فى تنفذ خط أنابيب نفط بجنوب العراق

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"إنبى" تشارك فى تنفذ خط أنابيب نفط بجنوب العراق "إنبى" تشارك فى تنفذ خط أنابيب نفط بجنوب العراق

قال عبد الناصر صلاح، رئيس الشركة الهندسية للصناعات البترولية المصرية "إنبى"، إن الشركة حصلت على عقد للمشاركة فى تنفيذ خط أنابيب فى جنوب العراق، لنقل النفط من مدينة الفاو إلى مدينة البصرة (أقصى الجنوب) بقيمة 15 مليون دولار، لصالح شركة بتروتشينا الصينية.

وأضاف عبد الناصر فى تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم السبت، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية 2014.

ومن المقرر أن تقدم إنبى الخدمات الاستشارية لإدارة المشروع ومتابعة ومراجعة التصميمات الهندسية والتنسيق بين أنشطة التصميمات وتوريد المهمات.

وقال رئيس صلاح، إن الشركة الصينية كلفت "إنبى" بمراقبة أعمال الإنشاءات وتجارب بدء التشغيل للمشروع.

ويعد مشروع خط الأنابيب، واحدا من الأعمال الفنية العامة المتعلقة بمشروع حقل ميسان النفطى، والذى تعكف الشركة الصينية على تطويره فى العراق.

وحسب تصريحات رئيس شركة إنبى فقد بلغ حجم الأعمال التى تنفذها الشركة حتى نهاية عام 2013 حوالى 3 مليارات جنيه.

وتأسست شركة إنبى فى يناير 1978، كشركة مساهمة مصرية بغرض هندسة وتصميم وإنشاء وإدارة المشروعات فى مجالات صناعة البترول والبتروكيماويات والكيماويات والقوى المحركة والتعدين.

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