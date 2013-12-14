ليبي: الأهلي تأثر بالتوترات في مصر.. وأهنئ أبو تريكة على مشواره الكروى الرائع

أكد الإيطالى مارشيللو ليبى المدير الفنى لفريق جوانجزو الصينى بطل آسيا أن المباراة القادمة لفريقه أمام بايرن ميونيخ ستكون مختلفة عن مباراة الأهلى التى انتهت بفوز جوانجزو بهدفين مقابل لاشئ ولا يمكن توقع نتيجة المباراة لأنه لا توجد ثوابت فى كرة القدم .

وقال ليبى أن فريقه بذل مجهودًا كبيرًا خلال العام الماضى فى بطولة دورى أبطال آسيا والدورى الصينى وكأس الصين فقد كان الفريق يسافر مسافات بعيدة جدًا حتى يؤدى مبارياته .

وعن رأيه فى فريق النادى الأهلى قال ليبى أن المشاكل السياسية التى تمر بها مصر قد أثرت على لاعبى الأهلى وهو فريق يملك عناصر مميزة وأبو تريكة اتخذ قرار الإعتزال وأود أن أهنئه على مشواره الكروى الرائع .