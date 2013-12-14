محافظ سوهاج: نسبة الفقر فى المحافظة وصلت إلى 59%

انعقد اليوم السبت اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام برئاسة اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج.

وحضر الاجتماع كل من المهندس علاء ياسين، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عبد العال، وكيل وزارة الصحة ووكلاء وزارات التربية والتعليم والإسكان، وعبلة الهوارى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، والدكتور أحمد فوزى، نقيب الأطباء بسوهاج ومديرى المستشفيات على مستوى المحافظة وأعضاء المجلس.

وألقى المحافظ كلمة أشاد فيها بسرعة استجابة الدعوة من جانب وزيرة الصحة وزيارتها للمحافظة، مشيدا أيضا بزيارة اللجنة التى أرسلت من الوزارة للمحافظة وما قامت به من أعمال خلال 15 يوما، حيث تفقدت 196 وحدة صحية للوقوف على كافة المشكلات والعقبات وما تحتاج إليه المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة للدعم والارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما شكر الدكتور محمد عبد العال، المحافظ على دعمه للقطاع الصحى، قائلا إنه تمت الموافقة على إنشاء 4 مستشفيات هى "مستشفى جرجا العام ومستشفيات ساقلتة وجهينة ودار السلام المركزى وتخصيص 20 إلى 25 مليون جنيه لكل مستشفى بالإضافة إلى 4 وحدات صحية مقدمه من دولة الإمارات العربية الشقيقة و8 وحدات أخرى من هيئة الأبنية التعليمية.

وطلب وكيل وزارة الصحة من السادة مديرى المستشفات بتجهيز خطة عمل للمرحلة القادمة موضح بها التجهيزات القائمة وما تحتاجه المستشفى بالفعل، لافتا أنه تمت الموافقة على دخول كافة المستشفيات لخدمة العلاج على نفقة الدولة من خلال خط إنترنت بدلا من حصرها على عدد قليل من المستشفيات.

وناقش المجلس الحاجة إلى الخدمات المعاونة بالمستشفيات والوحدات الصحية من عمال نظافة وإمكانية حل تلك المشكلة من خلال السركى اليومى، وأيضا ناقش إمكانية توسيع المستشفى التعليمى وتفعيل لجنة الشكاوى والمقترحات من خلال إجراءات عملية من مديرى المستشفيات ومرورهم صباحا على الأقسام والعيادات وإرسال تقارير بذلك لوكيل الوزارة وكذلك تفعيل لجنة الأزمات داخل كل مستشفى، والعمل على تنمية موارد المستشفيات.

وقرر المجلس تطوير الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات وتفعيل خطوط الطوارئ من خلال 20 خط تليفون محمول موجودة بالفعل، وكذلك استقبال المستشفى الجامعى للحالات طوال الأسبوع بدلا من 3 أيام فقط، كما تقرر تدريب أطباء وممرضات مستشفيات سوهاج وطهطا وأخميم بالمستشفى الجامعى على أجهزة العناية المركزة.

كما تم التنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة لسرعة الإبلاغ عن أية حالات مرضية حفاظا على صحة التلاميذ والطلاب وكذلك التنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال الصحى.

وأكد محافظ الإقليم على اهتمامه بالمنظومة الصحية وألا يكون تنمية موارد المستشفيات على حساب المواطن البسيط لافتا أن نسبة الفقر بسوهاج وصلت إلى 59%، وأنه لا يألو جهدا فى سبيل الخروج بالمحافظة من نفق الفقر المظلم والذى طالما عانت منه سوهاج، وأصدر تعليماته الواضحة للسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بزيادة الاهتمام بالتشجير داخل وخارج المستشفيات وكذلك أعمال الرصف فى الداخل والخارج أيضا.