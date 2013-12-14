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فى سابقه هى الأولى فى التاريخ كينيا محاكمة رجل لاغتصابه ” معزاة ”

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فى سابقه هى الأولى فى التاريخ كينيا محاكمة رجل لاغتصابه ” معزاة ” فى سابقه هى الأولى فى التاريخ كينيا محاكمة رجل لاغتصابه ” معزاة ”

قضت محكمة كينية على المتهم باغتصابه معزه بالسجن 10 سنوات. ورغم محاولة المتهم طلب الصفح والتخفيف من العقوبة بسبب حاجة زوجته المعاقة إليه، إلا أن المحكمة لم تجد له عذراً وقضت بالحكم المذكور، وقالت صحيفة “20 مينوت” الفرنسية إن محاكمة الكيني جرت كما تجري أية محاكمة عادية، بحضور طبيب شرعي وآخر مختص في الطبّ الحيواني وبحضور شهود إثبات، الأمر الذي لم يترك للمتهم المجال لإنكار جريمته فأقرّ بذلك متعللاً بمرض زوجته. لكن الحجة التي تذرع بها المتهم لم تُقنع رئيسة المحكمة التي سلطت عليه هذه العقوبة بتهمة “تعذيب الحيوانات والتعدي البشع عليها”. وكانت المحاكمة غيرعادية بالمرة وسابقة في تاريخ كينيا، حتى إن التليفزيون الحكومي الكيني نقلتها على الهواء وتابعت وقائعها لحظة بلحظة وبحضور الضحية

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