المؤتمر يتحالف مع المصريين الأحرار الإثنين المقبل

فيتو

أعلنت أحزاب "المصريين الأحرار، والمؤتمر، والحركة الوطنية، والشعب الجمهوري، والغد، وتحالف نواب الشعب" الدخول في تحالف انتخابي الإثنين المقبل، على أن يتم ذلك خلال مؤتمر تدشين تيار "مصر بلدنا"، والذي يترأسه شرفيا الدكتور علي جمعة - مفتي الديار السابق -، ومنسقها العام اللواء أحمد جمال الدين - وزير الداخلية الأسبق -.

وكانت "فيتو" انفردت في 10 ديسمبر الجاري، بنشر خبر حول انضمام حزب المؤتمر برئاسة السفير محمد العرابي - وزير الخارجية الأسبق -لتحالف انتخابي موسع يضم أحزابا من خارج جبهة الإنقاذ، بينهم حزب الحركة الوطنية الذي أسسه الفريق أحمد شفيق.

ونشرت "فيتو" خبر تحالف كل من حزبي "المؤتمر" والمصريين الأحرار" بعيدا عن جبهة الإنقاذ، وذلك في 13 ديسمبر الجاري.

شبكةعيونالإخبارية

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