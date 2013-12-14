أوغلو: "التعاون الإسلامى" ستضم المزيد من المنظمات المدنية لعضويتها

دعا أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، المنظمات غير الحكومية، الـ12 اللاتى جرى منحها صفة استشارية فى المنظمة، إلى تشكيل مجلس المنظمات الخاص بها، وأن تضع اللوائح والأسس التى سيقوم عليها مستقبل التعاون بين المنظمة والمجتمع المدنى فى الدول الأعضاء فى المجالات الإنسانية.

ونقل بيان للمنظمة اليوم السبت عن أوغلو خلال كلمته الافتتاحية فى المؤتمر الخامس للمنظمات المدنية فى الدول الأعضاء، فى اسطنبول، والذى تعقده المنظمة بصورة سنوية من أجل تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية فى دول العالم الإسلامى، والدول غير الأعضاء قوله إن "التعاون الإسلامي" سوف تبادر سنويًا إلى تقديم قائمة جديدة لمنظمات مدنية إلى اجتماعات وزراء الخارجية الإسلامى، لتحظى بالعضوية الاستشارية فى المنظمة.

واستعرض إحسان أوغلو خلال كلمته الأخيرة له أمام الاجتماع الدورى للمنظمات غير الحكومية المعنية بالعمل الإنسانى فى الدول الأعضاء بالمنظمة، مسيرة العمل الإنسانى لـ"التعاون الإسلامي" والتى بدأت بفكرة إنشاء إدارة الشئون الإنسانية عقب كارثة تسونامى فى عام 2004، مؤكدًا أن إنشاء الإدارة الإنسانية، ومن ثم إصدار قرار بمنح الصفة الاستشارية، وجمع المنظمات المدنية تحت سقف واحد برعاية منظمة التعاون الإسلامى، قد خلق كتلة عاملة قادرة على تقديم عمل إنسانى متكامل.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية، كرمت المنظمات المشاركة، الأمين العام على دوره فى إضافة النشاط الإنسانى إلى "التعاون الإسلامي"، حيث أشادت المنظمات بجهود أكمل الدين إحسان أوغلو فى إبراز قدرات المنظمة، وإمكاناتها العديدة فى العالم الإسلامى.