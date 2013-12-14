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افتتاح مخيم جديد للاجئين السوريين فى شمال لبنان

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افتتاح مخيم جديد للاجئين السوريين فى شمال لبنان افتتاح مخيم جديد للاجئين السوريين فى شمال لبنان

بيروت (أ. ش.أ)

افتتح مخيم جديد للاجئين السوريين اليوم السبت فى بلدة المحمرة بمنطقة عكار بأقصى شمال لبنان وأشرف على إنشاء المخيم "اتحاد الجمعيات الإغاثية فى عكار" التابع للجماعة الإسلامية بدعم من "جمعية الإصلاح الخيرية" فى البحرين، ويضم المخيم 120 فردا نزحوا حديثا من سوريا عبر بلدة عرسال بشرق لبنان.

وأشاد مسئول "الجماعة الإسلامية" فى عكار محمد هوشر بالجهد الذى يقوم به اتحاد الجمعيات الإغاثية فى إنقاذ السوريين الذين يهربون من ظلم نظام الرئيس بشار الأسد "طاغية هذا العصر"، على حد قوله.

وانتقد هوشر ما أسماهم "اللبنانيين غير الإنسانيين الذين ساهموا فى نشر الفساد بلبنان ودخلوا أيضا إلى سوريا فأمعنوا قتلا بشعبها (فى إشارة لحزب الله).

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