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المفوضية الليبية: عزوف عن المشاركة فى التسجيل لانتخاب لجنة الدستور

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المفوضية الليبية: عزوف عن المشاركة فى التسجيل لانتخاب لجنة الدستور المفوضية الليبية: عزوف عن المشاركة فى التسجيل لانتخاب لجنة الدستور

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نورى العبار إن إحصائيات عدد الناخبين المسجلين وصلت إلى 286 ألف ناخب عند منتصف الليلة الماضية، وقال "العبار"، فى تصريح له اليوم السبت، إن هذه الإحصائيات تشير إلى عزوف العامة عن المشاركة فى التسجيل، مقارنة بعدد المؤهلين للانتخاب، وبعدد المسجلين فى انتخابات المؤتمر الوطنى العام، والذى وصل عددهم إلى أكثر من مليونى ناخب.

وبين "العبار" أن أسباب عزوف الناخبين عن التسجيل ترجع إلى حالة الإحباط إثر انتخابات المؤتمر الوطنى العام، بسبب علو سقف الطموحات لديهم.

وتمثل الأوضاع الأمنية أيضاً جزءا من أسباب عدم تسجيل الناخبين، إضافة إلى أن وسائل الإعلام متخاذلة فى تشجيع وإقحام العامة فى العملية الانتخابية، حسب قوله، وأشار إلى أن البعض تواجههم مشاكل فى الحصول على الرقم الوطنى كالليبيات المتزوجات من غير ليبيين، مما دعا المفوضية إلى تمديد فترة التسجيل إلى الواحد والعشرين من ديسمبر الحالى.

يذكر أن عملية تسجيل الناخبين بغض النظر عن المشاركة فى الانتخاب من عدمه تساهم فى بناء السجل الوطنى للناخبين، وتعتبر خطوة لبناء سجل دائم للناخبين، حسب ما أوضح "العبار".

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