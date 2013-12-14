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مقتل وإصابة 20 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سرادق عزاء ببغداد

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مقتل وإصابة 20 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سرادق عزاء ببغداد مقتل وإصابة 20 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سرادق عزاء ببغداد

بغداد (أ. ش.أ)

سقط نحو 20 شخصا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة مستهدفة سرادق عزاء بمنطقة حى الرسالة جنوب غربى العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى فى تصريح مساء اليوم السبت إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق فى منطقة حى الرسالة جنوب غربى العاصمة بغداد انفجرت مساء اليوم لدى مرور سرادق عزاء متوجها إلى محافظة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما نقلت جثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

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