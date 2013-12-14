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إحباط هجوم صاروخى على قيادة العمليات والمجمع الحكومى بالأنبار

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إحباط هجوم صاروخى على قيادة العمليات والمجمع الحكومى بالأنبار إحباط هجوم صاروخى على قيادة العمليات والمجمع الحكومى بالأنبار

بغداد (أ. ش.أ)

أحبطت قيادة عمليات الأنبار اليوم هجوما صاروخيا على المجمع الحكومى وقيادة العمليات وسط الرمادى مركز المحافظة، نحو 110 كم غربى العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة العمليات أن قوة من قيادة العمليات المشتركة بالأنبار ضبطت 8 صواريخ من نوع جراد فى منطقة الجرايشى بمدينة الرمادى كانت معدة لاستهداف المجمع الحكومى ومقر قيادة عمليات الأنبار.

وكانت محافظة الأنبار شهدت اليوم مقتل شرطى وإصابة آخر فى هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش شمالى مدينة الرمادى.

يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادى تشهد منذ فترة موجة من أعمال العنف من خلال الهجمات المسلحة والتفجيرات، على الرغم من قيام القوات الأمنية بالعديد من الهجمات ضد المواقع التى يعتقد أنها تضم مسلحين يقفون وراء عمليات الاغتيالات بالمحافظة.

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