"اتحاد المدارس": التعليم مأساة وانتخابات الطلاب ترسيخ للديمقراطية

أكد أحمد بهاء، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس مصر، أن التعليم فى مصر يعيش مأساة حقيقية، مشيرًا إلى أن الطالب لابد أن يفعل دوره الحقيقى فى توصيل مشكلات مدرسته وإداراته إلى الاتحاد العام لتصعيدها إلى الوزارة لحلها.

وأضاف بهاء خلال لقائه طلاب اتحاد الجمهورية منذ قليل بمقر الاتحاد استعدادًا لإجراء انتخابات المكتب التنفيذى، والذى شارك فيه ما يقرب من 189 طالبًا يمثلون كل محافظات الجمهورية، أن ما تم من انتخابات لاختيار أعضاء المكتب التنفيذى على مستوى الإدارات والمديريات طبقًا للائحة الطلابية الجديدة بمثابة ترسيخ لقواعد الديمقراطية الحديثة، مؤكدًا أن فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك هى من أسوأ الفترات التى عاشها الشعب المصرى والتى فقد فيها معنى الديمقراطية.

ووصف بهاء الدين فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى بفترة الحكم الديكتاتورى، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى لو عرف حقيقة الديمقراطية قبل ثورة الـ25 من يناير، ما وصل بنا الحال فى الوقت الراهن من أعمال عنف، متسائلاً عن الحالة التى تشهدها البلاد قائلاً:"هو مفيش حد فى مصر كويس؟".

وطالب بهاء الطلاب بالتعبير عن رأيهم بكل قوة سواء فيما يتعلق بالقرار رقم 62 وإمكانية تعديله أو تغيير بعض القرارات والمواد به، أو بالنسبة للتصويت على اختيار الأعضاء، مؤكدًا أن الانتخابات التى ستتم بعد غدٍ الاثنين بالاتحاد سيضرب بها المثل فى الديمقراطية والنزاهة.

وأوضح بهاء الدين أنه طبقًا للقرار الجديد فإن الانتخابات التى تتم هى التجربة الفريدة من نوعها فى ظل هذا القرار، لافتًا إلى أنه تم منع أعضاء الاتحاد القديم من التواجد فى الانتخابات حتى لا يتم التأثير على إرادة أى مرشح أو منتخب.

ومن جانبه، قال أحمد موسى مدير إدارة الاتحادات، إن شعار اتحاد الطلاب هذا العام هو "طلاب فى حب الوطن"، مشيرًا إلى أن الجميع لابد أن يعمل على قدم وساق من أجل النهوض بمصر، موضحًا أن الطالب له دور كبير فى الوقوف على أبرز وأهم مشكلات مدرسته وإداراته باعتباره ممثلاً شرعيًا للطلاب، مضيفًا أنه لأول مرة يتم عمل مسابقة للطالب المثالى خلال فترة الـ4 أيام التى تعقد فيها الانتخابات، موضحًا أنه سيتم منح الطالب المثالى شهادة تقدير.

واختتم اللقاء بتقسيم الطلاب إلى 5 لجان كورش عمل حسب كل مقرر وهم اللجنة الدينية والثقافية، واللجنة العلمية والاجتماعية والرياضية الكشفية، والفنية.