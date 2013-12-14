جوي عياد تكشف عن نهاية حلم الإخوان بدولة الخلافة

فيتو

قالت جوي عياد، الباحثة الفلكية، إن تنبؤات العام المقبل 2014 تشير إلى نهاية أحلام جماعة الإخوان المحظورة في إقامة دولة الخلافة الإسلامية، حسب مخططاتهم، ليس في مصر فقط، وإنما في كافة البلاد العربية التي نجحت الجماعة والتنظيم الدولي في إحداث حالة من السيطرة عليها مستغلين ثورات الربيع العربي.

وأوضحت جوي عياد، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الحسابات الفلكية والأرقام تؤكد أن العام الجديد هو سنة الحصان والمقصود بذلك هو الحرية والتمرد على الظلم والطغيان والمقصود به جماعة الإخوان، وانكشاف كافة المخططات التي كانت تعد لها بمعاونة بعض القوى الخارجية لهدم الجيش المصري.

ولفتت إلى أن يوم الاستفتاء على الدستور سيكون نهاية أنصار الإخوان، لأن الأرقام تقول أن المواطنين سيخرجون للاستفتاء وستصل نسبة التصويت بـ"نعم" لأكثر من 70%.

شبكةعيونالإخبارية

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