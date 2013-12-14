الوقاية من برد العظام وطرق علاجه

مع بداية فصل الشتاء تزداد أعراض الإصابة بنزلات البرد، حيث أرسل قارئ يقول أعانى من آلام شديدة بأنحاء جسمى، بالإضافة إلى تغيرات فى درجة حرارة الجسم، فكيف يمكن الوقاية من الإصابة بالبرد، وما علاج برد العظام؟

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمود الخياط، أخصائى الأمراض الباطنية، قائلا، إن الجو الحالى مثالى لنمو الفيروسات التى تسبب البرد، مضيفا أن الإصابة ببرد العظام أى إصابة عضلات الجسم بالآلام نتيجة التغيرات الجوية، ويتم علاج هذا النوع من الآلام من خلال المراهم الباسطة للعضلات والمضادة للالتهاب، مع الراحة وعدم بذل مجهود لفترات طويلة.

وأضاف أما بالنسبة للإصابة "بالبرد" فغالبا ما تكون بسبب تغيرات الفصول الجوية، كما أنها تصيب الجهاز التنفسى، وتكون حضانة المرض (الفترة التى يستمر فيها) من 3 إلى 5 أيام فقط، وتشمل أعراض الإصابة بالسعال، وزكام ورشح، وقد تزداد الأمور سوء إذا لم يتم الاهتمام بالحالة سريعا.

وأوضح "الخياط" أنه "يتم الاهتمام بالشخص من خلال الحرص على تناول المشروبات الدافئة، مثل الحلبة، مع البقاء دافئا، مع عدم التواجد فى أماكن مزدحمة مثل المدرسة، لأنها تعتبر من الأماكن التى ينتشر بها المرض بسرعة، الاهتمام بتهوية المكان الذى يتواجد به الشخص، مع أخذ تطعيم ضد الإصابة بالبرد والأنفلونزا، وحذر من استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد، حيث ليس لتلك المضادات أى تأثير يذكر على علاج المريض".