استشارى علاج طبيعى يقدم نصائح لتصبح رياضيا مثاليا فى الطقس البارد

فى مثل هذا الطقس البارد يصعب على الكثيرين ممارسة الرياضة التى اعتادوا القيام بها بشكل يومى، ومن الشائع أن تتأثر الجداول المنتظمة للرياضيين وغير الرياضيين الذين اعتادوا ممارسة تمارين أو ألعاب رياضية معينة فى مثل هذا الطقس الشديد البرودة، وهو عائق كبير أمام انتظامهم فى ممارستها.

يقدم الدكتور صابر سليمان الغرباوى، استشارى السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، عدة نصائح لمن اعتاد ممارسة الرياضة والتمرينات والألعاب الرياضية المختلفة، لكى يمكنه الحفاظ على ثبات معدلات ممارساته خلال الشتاء القارس البروة.

أولا: استعمل الأجهزة المنزلية المخصصة لممارسة الرياضات المختلفة، وأشهرها على الإطلاق، العجلة الثابتة، وجهاز السير أو المشى، وألعاب الضغط والأوزان المحمولة.

ثانيا: إذا كنت رياضيا وتمارس لعبة رياضية معينة عليك بتنظيم جدول جديد لممارستك لأحمالك البدنية وجهدك البدنى، من خلال المدرب المتابع لك، لكى يمكنك استغلال الأدوات الرياضية فى المنزل لضبط معدلات جهدك البدنى، وحتى لا يحدث تضارب وتفاوت شديد بين مستواك فى درجات الحرارة العادية وبين فصل الشتاء ودرجة حرارته المنخفضة.

ثالثا: إذا كنت تمارس التمارين الرياضية العادية التى تحفظ لجسمك الرشاقة والليونة وحرق الدهون، فاستعن بطبيب مختص لضبط جهدك البدنى، وكمية التمارين التى يجب عليك القيام بها باستخدام تلك الأدوات.

رابعا: استشر مختصا فى نظامك الغذائى اليومى فى الشتاء، سواء أن كنت رياضيا أو تتبع نظاما غذائيا لتقليل الوزن وحرق الدهون، أو بناء العضلات، أو تمارس تمرينات خفيفة للحفاظ على اللياقة، لبيان الأطعمة الممنوعة والأخرى المسموح بتناولها، وتنسيقها مع معدلات الحرق والنشاط البدنى.

خامسا: لا تفرط فى استخدام هذه الأجهزة وتزيد من جهدك البدنى فجأة فى الطقس البارد حتى لا يصاب الجسم بتحميل زائد.