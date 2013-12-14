"اليوم السابع": تفاصيل 3 ساعات من شهادة طنطاوى أمام قاضى مبارك

تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً عدداً من التغطيات والمتابعات الإخبارية، فى مقدمتها دعوة الرئيس المستشار عدلى منصور، للاستفتاء يومى 14 و15 يناير، إضافة إلى كواليس قبول محكمة النقض، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على الحكم بحبسه 37 سنة، وقرار المحكمة بإعادة محاكمته.

وترصد "اليوم السابع" فى عدد الأحد، تفاصيل 3 ساعات من شهادة المشير حسين طنطاوى، أمام قاضى مبارك، فى محاكمة القرن.

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