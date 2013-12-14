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ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي

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ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي

قررت وزارة التربية والتعليم تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ليوم 2 يناير القادم بدلا من 11 يناير بسبب مواعيد الاستفتاء على الدستور.
وأوضح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم في تصريحات له اليوم أن الامتحانات ستتوقف أيام 6 و7 و8 يناير، لتوافق تلك الأيام مع أعياد المسيحيين وتستأنف الامتحانات.
وتتوقف الامتحانات للمرة الثانية يوم 13 من يناير لمراعاة إجازة المولد النبوي، وتستمر الامتحانات في التوقف أيام 14، و15 و16 يناير للاستفتاء على الدستور، وتستأنف الامتحانات ثم تعود إلى التوقف يوم 19 يناير مراعاة لعيد الغطاس.
وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير. وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين.
وعلق وزير التعليم على هذه المواعيد بقوله أن تقسيم الجدول بهذه الطريقة يمنح الطلاب الفرصة للاستذكار.

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