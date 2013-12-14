عاشور: أتوقع نسبة مشاركة تصل لـ90% في الاستفتاء على الدستور

كتب : رحاب عبدالراضي السبت 14-12-2013 17:16

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو لجنة "الخمسين"، إن "الرأي العام يعي أن الدستور الحالي هو دستور العبور واستقلال الوطن، وهو دستور يتوافق عليه أغلب الناس لأنه يمثل مرحلة ترجمة لمراحل ديمقراطية متعددة".

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بث مباشر"، على شاشة "CBC"، مع ريهام إبراهيم، أنه لأول مرة يضع بالدستور نسبة للاقتصاد الوطني، والحق في شراء السلع الرئيسية، وهذا يمثل الرصيد الأساسي للشعب المصري.

وأكد عاشور، أن الدستور في مجمله توافقي، ولا يوجد تيار يريد أن ينتصر لنفسه، ودعا الجميع للمشاركة، متوقعًا حضور غير مسبوق بنسبة تتجاوز الـ90%.