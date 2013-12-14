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محافظ الإسكندرية يفتتح مؤتمرًا دوليًا عن "التكنولوجيا وآفاق التنمية"

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افتتح اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، المؤتمر الدولى السابع عن التكنولوجيا وآفاق التنمية المتواصلة فى القرن الحادى والعشرين، بحضور خمسة وزراء سابقين على رأسهم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العلى السابق ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور فاروق التلاوى محافظ الوادى الجديد السابق.

وتناول المؤتمر هذا العام التكنولوجيا والبحث العلمى والتنمية الإدارية وينادى المؤتمر بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة فى مجال التكنولوجيا لتحقيق التطور والنماء المنشود.

وتستمر أعمال المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ويناقش 18 بحثًا فى تطويع التكنولوجيا فى المجالات المختلفة.

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