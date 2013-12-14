المالكي: العراق سيبقى عصيا على كل محاولات عزله عن محيطه العربي

كتب : أ ش أ منذ 42 دقيقة

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن هناك محاولات لعزل العراق عن محيطه العربي، مؤكدا أن بغداد ستبقى عصية على كل هذه المحاولات وإنها عادت لتحتضن الأشقاء من الفلاحين واتحادات الفلاحة والجمعيات التعاونية العربية.

وأضاف المالكي، في كلمة له أمام مؤتمر اتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب الذي عقد في العاصمة بغداد اليوم، إن بغداد التي أريد لها أن لا تكون إلى جانب أخواتها العواصم العربية ستبقى عصية على كل إرادات العزل والتهميش وإلغاء السيادة التي خطط لها الكثيرون.

وتابع أن بغداد عادت لتحتضن الأشقاء من الفلاحين واتحادات الفلاحية والجمعيات التعاونية العربية في بلد أرض السواد الذي كان يمول الكثير من المنطقة العربية بالغذاء.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي، عن أمله بأن يأخذ اتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب حيزا كبيرا من التخطيط والتعاون واستكمال الخبرات لأن هذا يعطي للعمل العربي المشترك خطوة مهمة في هذا القطاع.

وأكد أهمية هذا المؤتمر كونه ينطلق من بغداد، مشيرا إلى أنه حينما استضاف العراق القمة العربية وإقامة عدة مؤتمرات من خلالها كان الهدف منها التواصل ومد الجسور مع باقي البلدان العربية في المجالات المختلفة وهذا المؤتمر هو حلقة إضافية لذلك التواصل، ويجب أن يأخذ على عاتقه دراسة توفير الخبرات وتراكمها بين الدول العربية وسيكون العراق شريكا وداعما قويا في منظومة الزراعة العربية.