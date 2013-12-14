تجديد حبس 41 إخوانياً للتحريض على عدم دفع فواتير الكهرباء بسوهاج

أمر المستشار أحمد عوض رئيس النيابة الكلية بسوهاج، بسكرتارية رأفت محمد وخالد المساوى مساء اليوم السبت، بتجديد حبس 41 متهمًا من جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تحت إشراف المستشار إسماعيل الزناتى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، تهم تحريض المواطنين على الدخول فى عصيان مدنى، ومطالبتهم بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياه، والتليفونات وتكدير الأمن العام، بغرض الإضرار باقتصاد البلاد، وتكدير السلم العام والتخريب والقيام بعمل مظاهرات أثناء سير قانون الطوارئ والهتافات المعادية للجيش والشرطة.

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