"مصر الحديثة" يعلق وقفة لإقالة محافظ سوهاج لحين الانتهاء من الاستفتاء

أعلن أحمد حسين رضوان أمين عام حزب بسوهاج والمستشار السياسى لمجلس شباب الثورة، عن أن الوقفة التى أعلن عنها الأسبوع الماضى قد تم تأجيلها لحين الانتهاء من التصويت على الدستور.

وقال رضوان، إن ذلك حفاظا على بلدنا من زرع الفتن فى هذا التوقيت الصعب تحديدا، ولكننا لم ننس قضيتنا وهى الشارع السوهاجى الذى نهتم بأمره وهو كل ما يشغل بالنا وكذلك الفقراء أيضا لن نتركهم أو نترك مشاكلهم، لذا نطالب المسئولين بالنزول للشارع ومعرفة مشاكل المواطنين على أرض الواقع والعمل على حلها وسرعة تلبيها استكمالا لثورة يونيو فى مسارها الصحيح وعدم الالتفاف بعقول الناس فى صعوبة حل تلك المشكلات.