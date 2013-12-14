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أرسنال يقترب من مهاجم برشلونة الصاعد

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أرسنال يقترب من مهاجم برشلونة الصاعد أرسنال يقترب من مهاجم برشلونة الصاعد

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير اخبارية السبت أن ناديي روما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي يسعيان لضم مهاجم برشلونة الرديف أنطونيو سانابريا خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن اللاعب بدأ يميل أكثر إلى عرض أرسنال الإنجليزي، الذي يسعى لضمه لمدة خمسة مواسم.

وأوضح المصدر أن العرض المادي المغري الذي تقدم به أرسنال إلى اللاعب جعله يعدل عن رأيه بالتوجه نحو الكالتشيو الإيطالي.

وأكد وكيل أعمال اللاعب راؤول فيردو "اتصالاتنا مع أرسنال في مرحلة متقدمة للغاية، ومن المنتظر التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل".

ووفقا لجريدة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن ممثلي أرسنال يعتزمون التوجه إلى برشلونة خلال الأيام المقبلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

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