بالفيديو - سيتي يهين صدارة أرسنال بسداسية

أكرم مانشستر سيتي وفادة ضيفه أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي بالفوز 6-3 يوم السبت في مباراة الجولة الـ16.

وقلل السيتزن فارق الصدارة بينه وبين أرسنال إلى ثلاث نقاط فقط، بعدما رفع الفوز رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.

سجل أهداف سيتي سيرجيو أجويرو في الدقيقة 14، وألفارو نيجريدو في الدقيقة 39، وفرناندينيو في الدقيقتين 50 و88، وديفيد سيلفا في الدقيقة 66، ويايا توريه "من ركلة جزاء" في الدقيقة 90.

فيما أحرز أهداف الضيوف ثيو والكوت في الدقيقتين 31 و63، وبير ميرتسيكر في الدقيقة 90.

وواصل سيتي نتائجه الرائعة على ملعب الاتحاد هذا الموسم، بعدما فاز في 8 مباريات من أصل 8.

أما أرسنال الذي كان يمتلك أفضل دفاع في المسابقة -قبل المباراة- فذاق نفس كأس جاره اللندني توتنام هوتسبر، الذي خسر هو الآخر من سيتي 6-0.

سجل أجويرو الهدف الافتتاحي من متابعة رائعة لركنية فشل دفاع أرسنال في تشتيتها.

ولكن أرسنال رد سريعا، بعدما خطف آرون رامسي الكرة من دفاع سيتي ومنحها إلى ميسوت أوزيل الذي أهدى والكوت كرة هدف التعادل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ولكن يايا توريه منح كرة سحرية ضربت دفاعات أرسنال إلى بابلو زاباليتا الذي منح عرضية إلى نيجريدو سجل منها هدف التقدم من جديد.

وفي الشوط الثاني، استغل فرناندينيو خط غريب من دفاع أرسنال ليخطف الكرة ويسدد كرة جميلة من خارج منطقة الجزاء ليضاعف التقدم.

وعاد والكوت للتسجيل ليعود أرسنال للحياة، بعد جملة ثلاثية أخرى بينه وبين رامسي وأوزيل، انتهت بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء.

ومن جديد ضاعف سيتي النتيجة من جملة إسبانية هذه المرة، حيث منح خيسوس نافاس عرضية جميلة إلى سيلفا أسكنها الشباك.

ولم يكتف سيتي بذلك، فأضاف فرناندينيو الهدف الثاني له في المباراة والخامس لفريقه والذي عبر عن حالة دفاع أرسنال بعدما تلاعب صانع الألعاب البرازيلي بدفاع المدفعجية في جملة ثنائية مع سمير نصري.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة في اتجاهها للانتهاء بهذه النتيجة، بلغت الإثارة ذروتها بهدف ثالث لأرسنال سجله ميرتسيكر من رأسية قابل بها عرضية بكاري سانيا.

وأبى توريه ألا يضع بصمته على سجل الأهداف في المباراة بعد أداء كبير قدمه في وسط الملعب، ليتمم الحفلة السداسية بهدف من ركلة جزاء.

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