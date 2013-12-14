أبوالنصر: إدخال تكنولوجيا التعليم بمدارس النقل النهري

كتب : توفيق شعبان السبت 14-12-2013 15:50

أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، أنه في إطار تطوير منظومة التعليم المصري، وعملاً على إدخال واستخدام تكنولوجيا التعليم داخل المؤسسات التعليمية، تم الاتفاق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل على إدخال منظومة الفصل التكنولوجي داخل فصول مدرسة النقل النهري، حيث تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة النقل في تجهيز فصول مدرسة النقل النهري بسبّورات ذكية، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتزويد الطلاب بالتابلت المدرسي، وكذلك تدريب المعلمين على استخدام منظومة التعلم التكنولوجي داخل الفصول.

وأوضح الوزير في بيان رسمي اليوم، أن تلك الخطوة تأتي في إطار اهتمام الحكومة بالنقل النهري وتنميته في إطار المواصفات الدولية، باعتباره وسيلة نقل منخفضة التكاليف، وإحدى الوسائل لتخفيف الزحام المروري بشوارع القاهرة الكبرى، وتفعيلاً للاستخدام الأمثل لنهر النيل كمجرى مائي في النقل النهري.

يذكر أن المدرسة الفنية المتقدمة للنقل النهري، تتبع إدارة مصر القديمة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومقرها مبنى المعهد الإقليمي للنقل النهري بأثر النبي، ومدة الدراسة بها خمس سنوات.