الظفرة يحول تأخره أمام دبي لفوز مثير

حول الظفرة تأخره بهدف إلى فوز 3-2 على دبي ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وافتتح حسن عبد الرحمن مدافع الظفرة التسجيل لدبي في الدقيقة 15 بالخطأ في مرماه.

ورد الظفرة بهدف للسنغالي ماكيت ديوب في الدقيقة 32.

وأعاد فيصل علي دبي للتقدم من جديد بالهدف الثاني في الدقيقة 55، لكن الظفرة رد بهدفين.

أولهما جاء بواسطة السنغالي ديوب في الدقيقة 64، بينما أنهى أحمد مال الله مدافع دبي المباراة عمليا حين سجل الهدف الثالث للظفرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68.

الظفرة رفع رصيده الى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد دبي عند سبع نقاط في المركز الـ12.