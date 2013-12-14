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عاهل الأردن يطالب بتكثيف الجهود للتعامل مع الحالة الجوية الحالية

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عاهل الأردن يطالب بتكثيف الجهود للتعامل مع الحالة الجوية الحالية عاهل الأردن يطالب بتكثيف الجهود للتعامل مع الحالة الجوية الحالية

كتب : أ ش أ السبت 14-12-2013 15:28

طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة مفاجئة قام بها اليوم لغرفة العمليات بوزارة الداخلية، جميع الجهات المعنية بضرورة تكثيف جهودها للتعامل مع الحالة الجوية التي تمر بها المملكة حاليًا.

ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد شدد العاهل الأردني على ضرورة تضافر الجهود والعمل على فتح الطرق بالسرعة الممكنة والتأكد من وصول الخدمات والمواد الأساسية إلى المواطنين في مختلف مناطق سكناهم، خصوصًا بالمناطق النائية والبعيدة والتواصل ميدانيًا من قبل المسؤولين مع المواطنين في مثل هذه الظروف وتأمين احتياجاتهم.

واستمع الملك عبدالله الثاني لإيجاز من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الداخلية حسين هزاع المجالي والجهات المعنية للحالة الجوية السائدة والجهود المبذولة للتعامل معها وتقديم جميع الخدمات وأشكال العون والمساعدة للمواطنين في مثل هذه الظروف.

وتتعرض الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي لمنخفض جوي عميق تمركز فوق جزيرة قبرص، وتشكل إثر اندفاع رياح شمالية قطبية شديدة البرودة وقطبية المنشأ من روسيا والبحر الأسود وتركيا إلى المنطقة.

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