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"حماس" تدين إعدام قيادي إسلامي في بنجلاديش

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"حماس" تدين إعدام قيادي إسلامي في بنجلاديش "حماس" تدين إعدام قيادي إسلامي في بنجلاديش

كتب : أ ش أ السبت 14-12-2013 16:49

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقدام السلطات في بنجلاديش على تنفيذ حكم الإعدام في حق مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية الشيخ عبد القادر ملا، يوم الخميس الماضي.

واعتبرت الحركة، في بيان صحفي اليوم، أن الإعدام بحق الشيخ ملا يعتبر انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، وعملًا غير مقبول ضد عالم له مكانته العلمية والاجتماعية، ولتداعياته السلبية على النسيج الاجتماعي في بنجلاديش.

ودعت "حماس" السلطات الحاكمة في بنجلاديش إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 قيادات أخرى في حزب الجماعة الإسلامية، والكف عن التضييق والظلم الذي يتعرض له العلماء والدعاة، بحسب البيان.

وكانت السلطات البنغالية نفذت الخميس الماضي حكم الإعدام شنقًا بحق القيادي الإسلامي عبد القادر ملا (65 عامًا) زعيم الجماعة الإسلامية سابقًا لإدانته بارتكاب مجازر وقعت خلال حرب الاستقلال (انفصال بنجلاديش عن باكستان) عام 1971.

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