المتحدث باسم جيش الاحتلال يفتخر بمساعدة "الغزاويين" في سحب مياه الأمطار

كتب : محمد الليثي السبت 14-12-2013 17:41

تفاخر المتحدث الرسمي بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي "أفيخاي أدرعي"، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بإرسال إسرائيل 4 مضخات مياه لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم لمساعدة الغزاويين في سحب المياه التي نتجت عن الأمطار، مدعيًا تمنيه السلامة للجميع.

كانت حكومة حماس، أعلنت، اليوم، أن مياه الأمطار التي صحبتها العاصفة الثلجية للقطاع غمرت منازل ما يقرب من أربعة آلاف غزاوي، وتم إيواؤهم في مدارس حكومية.



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الصفحة الرسمية لمتحدث جيش الاحتلال