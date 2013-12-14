وصول طائرة تحمل جثمان «مانديلا» إلى بلدة طفولته لدفنه الإثنين

وصلت الطائرة، التي تقل جثمان الزعيم الجنوب أفريقي الراحل، نيلسون مانديلا، السبت، إلى مطار «ماساثا»، على بعد 30 كلم من بلدة «كونو»، التي نشأ بها الرئيس الأسبق، وسيتم دفنه فيها، الأحد.كانت الطائرة قد أقلعت من قاعدة «ووتر كلوف» الجوية في بريتوريا وعلى متنها نعش الزعيم الراحل، وفي حراستها 3 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الجنوب أفريقية . وكان حرس الشرف في استقبال النعش الذي سيتم نقله من مطار «ماساثا» إلى «كونو»، حيث ستقوم عشيرته بإقامة مراسم تقليدية لوداعه قبل دفنه . ومن المقرر أن يحضر نحو 4 آلاف شخص، بينهم العديد من الزعماء الدوليين والمبعوثين جنازة «مانديلا» . وتوفي «مانديلا»، في 5 ديسمبر الماضي، في منزله بجوهانسبرج عن 95 عاما .

شبكةعيونالإخبارية

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