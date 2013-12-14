لماذا أطاح أحمد عز بمايا دياب لصالح اللبنانية نور؟

بعدما وقع اختيار فريق عمل مسلسل "إكسلانس" على الفنانة اللبنانية مايا دياب لمشاركة أحمد عز بطولة العمل، تقرّرت فجأة الإطاحة بدياب، وإبدالها بنور، التي وقعت العقد فعلياً.

وبهذا التوقيع، تعود نور إلى التلفزيون المصري، بعد غياب طويل، علماً بأنها سبق واشتركت مع عز في عدد من الأفلام، مثل "سنة أولى نصب"، و"الرهينة"، و"ملاكي إسكندرية".

وقد رفض القائمون على العمل الإدلاء بأيّ تصريحات تخصّ هذا الاستبدال، أو أيّ من التفاصيل، حتى انعقاد المؤتمر الصحافي الخاص بالمسلسل، في غضون أسبوع من الآن.

وكانت شائعات أطلقت على كلّ من عز ونور، تفيد بوجود قصّة حب بينهما، وانتهت إلى التكذيب بزواج نور. من شخص آخر.

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