اعتذار ميرفت أمين يورّط فريق عمل "كيد الحموات"

بعدما قرّر المخرج أحمد صقر بدء تصويره مسلسله "كيد الحموات" في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، عاد إلى تأجيل هذه الخطوة، بعد اعتذار الفنانة ميرفت أمين عن بطولة العمل، إلى أن يجري المؤلف مصطفى محرّم تغييرات عديدة على الدور، الذي كان قد كتب خصيصاً لها، فيما لم يتم ترشيح أيّ فنانة بديلة لها.

واللافت أنّ ميرفت كانت سعيدة للغاية بالعمل، لكنّها وفق ما علمت "سيدتي نت"، من مصادر مقربة من الفنانة، أن صديقتها دلال عبد العزيز، التي سبق لها أن أعتذرت عن العمل، هي التي شجعتها على هذه الخطوة، إذ أقنعتها أنّ الدور لا يليق بمكانتها الفنية.

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